Reifen komplett abgefahren: LKW fuhr mit Gefahrengut durch Österreich

Am Freitag, dem 9. August 2024, führten Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, Fachbereich Gefahrgut, gemeinsam mit Technikern des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung technische Kontrollen am Verkehrskontrollplatz der A 1 in Haag, Bezirk Amstetten, durch. Im Zuge dessen wurde ein LKW samt Anhänger mit deutscher Zulassung, beladen mit Gefahrgut, einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass am LKW von acht Reifen sieben derart abgefahren waren, dass teilweise kein Profil mehr erkennbar war.

Weiterfahrt untersagt

Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen abgenommen. Erschwerend hinzu kommt die Beladung von insgesamt vier Großpackmittel aus Stahl, gefüllt mit brennbarem gefährlichen Stoff. Sowohl der Lenker als auch die Firma wurden wegen zahlreicher Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz und dem Gefahrgutbeförderungsgesetz an die Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.