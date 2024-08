Evakuierung: Kaufhaus in Leoben stand in Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt wurde am Freitag zu einem Brandeinsatz bei einem Kaufhaus alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt wurde am Freitag zu einem Brandeinsatz bei einem Kaufhaus alarmiert.

Veröffentlicht am 10. August 2024, 14:54 / ©FF Leoben Stadt

Nachdem die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt gestern von einem Einsatz zur Liftöffnung, bei dem die Florianis zwei Personen und einen Hund befreiten, zurückkehrten, stand bereits der nächste Einsatz an: „In einem Kaufhaus löste die Brandmeldeanlage aus. Durch die zuerst eintreffenden Kräfte wurde Rauch festgestellt und das Gebäude wurde evakuiert. Unter schwerem Atemschutz suchten zwei Trupps das Gebäude ab und konnten die Ursache der Rauchentwicklung feststellen“, so berichtet die FF Leoben Stadt in einem Facebook-Posting. Das Einkaufszentrum wurde anschließend mit mehreren Hochleistungslüftern vom Rauch befreit.