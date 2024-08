Dreistes Diebes-Trio: Jugendliche klauen Paketempfangszettel

Veröffentlicht am 10. August 2024, 15:18 / ©Post/Canva

Gestern, am Freitag, dem 9. August gegen 4.15 kam es zu einem Notruf in der Brünner Straße. Eine 12-Jährige, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, ein 15-jähriger Türke und ein 17-jähriges Mädchen aus der Ukraine stehen im Verdacht, mehrere gelbe Paketempfangszettel aus Postkästen gestohlen und damit Pakete aus Abholboxen entnommen zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Mädchen und alarmierte die Polizei.

Anordnung der Staatsanwaltschaft

Die Polizisten der Polizeiinspektion Trillergasse nahmen die 15- und die 17-Jährige vorläufig fest, die 12-Jährige wurde zurück in eine Jugendeinrichtung gebracht. Sie war als abgängig gemeldet. Die Mädchen zeigten sich geständig. Die Gegenstände China-Öl, Schmerzgel und eine Entkalkungskartusche, verblieben in den Abholboxen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Die wegen diverser strafrechtlicher Delikte amtsbekannte 17-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.