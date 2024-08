M18 EURO: Österreich schafft es in die nächste Runde

Die Men´s 18 EHF EURO 2024 findet vom 7. bis 18. August in Montenegro statt. Österreich steht nach dem Sieg gegen Rumänien in der Intermediate Round, womit das Team ein Ticket für die Men´s 20 EHF EURO 2026 in der Tasche hat und noch um die Teilnahme an der U19 WM 2025 kämpft. Die nächste Turnierphase startet kommenden Montag. Für die Intermediate Round qualifizieren sich die vier besten Gruppendritten aus den sechs Vorrundengruppen. Das hat Österreich dank des Erfolgs über Rumänien und der klar besseren Tordifferenz als die Drittplatzierten aus den Gruppen D und F souverän geschafft.

Gruppeneinteilung Gruppe A: Kroatien, Slowenien, Serbien, Griechenland

Gruppe B: Deutschland, Frankreich, Polen, Nordmazedonien

Gruppe C: Dänemark, Norwegen, Tschechien, Ukraine

Gruppe D: Schweden, Ungarn, Schweiz, Israel

Gruppe E: Spanien, Portugal, Österreich, Rumänien

Gruppe F: Island, Montenegro, Färöer, Italien

Das Spiel gegen Rumänien brachte sie eine Runde weiter

Wie von Teamchefin Sandra Zapletal erwartet, entwickelte sich das Duell mit Rumänien zu einem offenen Schlagabtausch. Bereits in der Qualifikation zur Endrunde standen sich die beiden Nationen gegenüber. Österreich setzte sich da knapp mit 37:36 durch. Die jungen Österreicher spielten den Sieg in der Schlussphase souverän nach Hause. Nun heißt es auf die Ergebnisse aus den anderen Vorrunden abzuwarten, um Gewissheit zu erhalten, ob es in der Intermediate oder in der Elimination Round weitergeht. „Wir freuen uns jetzt jedenfalls über diesen Sieg und die Chance, um die WM im kommenden Jahr zu spielen,“ so Teamchefin Sandra Zapletal.

©ÖHB-Agentur DIENER/Eva Manhart | Ein Spieler der österreichischen Mannschaft. ©ÖHB-Agentur DIENER/Eva Manhart | Handball in Montenegro. ©ÖHB-Agentur DIENER/Eva Manhart | Es geht um die nächste Runde.