Von Suchtgift beeinträchtigt: Mann fährt in parkendes Auto

St.Veit an der Glan

Heute, am 10. August, gegen 8.45 Uhr stieß ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der, mit seinem PKW im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan gegen das abgestellte Auto eines 33-jährigen St. Veiters. Die verständigte Polizei konnte eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel des 39-Jährigen wahrnehmen. Deshalb wurde er zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Diese verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

