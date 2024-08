Frau bedroht und Gewalt angewendet: Mann ignorierte Annäherungsverbot

Ein 40-jähriger Slowene mit Wohnsitz in Klagenfurt kehrte am 10. August, gegen 11 Uhr, in die gemeinsame Wohnung zurück, obwohl gegen ihn bereits am 5. August ein Betretungs- und Annäherungsverbot nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Frau ausgesprochen werden musste. Es kam wieder zu einer Auseinandersetzung mit körperlicher Gewalt und Drohungen. Er wird nun abermals zur Anzeige gebracht.