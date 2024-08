Traktorunfall: Die Fahrt endet für die beiden Insassen im Bach

Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen war heute, am 10. August gegen 9.30 Uhr in Grieskirchen, mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Dabei fuhr der Mann mit einem Traktor ein steiles Gelände hinunter. Mit im Fahrzeug befand sich ebenfalls eine 26-jährige Bekannte aus Steyr. Laut eigenen Angaben verlor der 29-Jährige aufgrund eines technischen Gebrechens die Kontrolle über die Zugmaschine und wurde immer schneller.

300-Liter-Tank aufgerissen

Nachdem der Traktor am Fuße des Geländes mit einigen Bäumen kollidiert war, kam er schließlich in einem angrenzenden Bach zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Unter anderem wurde der mit etwa 300 Liter befüllte Tank aufgerissen. Die Flüssigkeit versickerte zur Gänze in der Erde beziehungsweise floss sie in den Bach. Mit den Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die FF Grieskirchen beauftragt.