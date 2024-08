Schwer verletzt: Auto kracht gegen Strommast

Die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Veröffentlicht am 10. August 2024, 16:28 / ©Fotolia-pattilabelle/Canva

Am Freitag, dem 9. August gegen 22.10 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Mit im Auto waren ein 19-Jährige und ein 17-Jährige, alle drei aus dem Bezirk Linz-Land. Die Drei waren auf der B1 von Linz kommend Richtung Wels unterwegs. Dabei kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache im Ortsbereich Sankt Martin, in der Gemeinde Traun, von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Strommast und blieb schließlich am rechten Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn stehen.

Alle drei teilweise schwer verletzt

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden teilweise schwer verletzt und kamen nach notärztlicher Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus beziehungsweise ins Kepler Uniklinikum nach Linz. Sämtliche Reparatur- und Aufräumarbeiten dauerten bis nach Mitternacht. Die B1 war für etwa zwei Stunden beidseitig gesperrt. Zunächst wurde die Fahrbahn Richtung Wels wieder freigegeben. Die Fahrbahn Richtung Linz war noch zwei Stunden länger bis 2.20 Uhr gesperrt.