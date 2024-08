Bub schwebte nach Unfall mit Tram in Lebensgefahr: Wie geht es ihm jetzt?

Am Mittwochabend, den 7. August 2024 kam es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 7-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt wurde. Der Bub wurde von Einsatzkräften der Rettung reanimiert und umgehend ins LKH Graz transportiert. „Der 7-Jährige befindet sich in Lebensgefahr“, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen.

Bub nach mehreren Operationen stabil

Wie aber geht es dem Jungen jetzt? Nachdem der Bub ins LKH Graz gebracht wurde, musste er dort am Donnerstag und Freitag gleich mehrmals operiert werden. Der Gesundheitszustand des 7-Jährigen ist mittlerweile wieder stabil, das bestätigt das Krankenhaus der Kleinen Zeitung.