„Mali mit Herz“: Veranstaltung für den guten Zweck

Morgen am Sonntag, dem 11. August findet ein Benefiz-Nachmittag in Wien-Favoriten im Böhmischen Prater statt. Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ hat die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kinderhilfe Mali mit Herz“ geplant und wird von 14 bis 18 Uhr dauert. Das Programm findet im Saal „Tivoli“ und auf Freiflächen im Prater-Gelände statt. Vorgestellt wird ein 2009 in der Schweiz ins Leben gerufenes und seit 2013 in Österreich aktives Unterstützungsprojekt zum Wohle armer Kinder im afrikanischen Staat Mali.

Spenden für die armen Kinder in Mali

Bei dem Fest für die ganze Familie sind Tanz-Vorführungen der Gruppe „African Royal Ballet“ zu sehen. Der Musiker Jose Enrique und das Vokal-Duo „The Best“ mit den aus Mali stammenden und in Deutschland ansässigen Künstlern Griots Djiby und Basy Kouyate sorgen für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei. Die Spenden des Publikums erhält die Vereinigung „Kinderhilfe Mali mit Herz“. Verschiedene können im Rahmen eines „Trommel-Workshops“ erlernt werden.