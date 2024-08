Aufgepasst: Die „Lange Nacht der Wiener Märkte“ steht wieder vor der Tür

In Wien findet am letzten Freitag der Ferien wieder die "Lange Nacht der Märkte" statt.

Die Vorbereitungen für die Dritte „Lange Nacht der Wiener Märkte“ gehen ins Finale. Das Programm steht bereits, denn am 30. August ist es wieder so weit. Auf allen 17 Märkten Wiens werden am letzten Freitag in den Ferien wieder viele Marktstandln bis 23 Uhr geöffnet sein. Im Vorjahr konnten über 160.000 Besucher gezählt werden. Deshalb gibt es auch heuer wieder neben den Köstlichkeiten der Wiener Märkte ein Programm für die ganze Familie. Insgesamt werden mehr als 120 Stunden Unterhaltung von verschiedenen Künstlern geben. Auch das Marktamtsmuseum in Floridsdorf hat die ganze Lange Nacht der Märkte geöffnet und kann jederzeit gratis besichtigt werden.

Gewinnspiele

Bei den Marktamtsständen auf allen 17 Detailmärkten können sich die ersten 1.000 Besucher eine Stofftasche der Wiener Märkte abholen. Wer bis 21.30 Uhr zwei Märkte besucht und eine Teilnehmerkarte abgestempelt hat, kann bei der Verlosung der Geschenkkörbe auf jedem Markt mitmachen.