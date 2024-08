Kärntner Seen: Diese Temperaturen hat das Wasser derzeit

So warm sind die Kärntner Seen derzeit.

Das Wochenende bringt warmes und sonniges Wetter. Bis zu 34 Grad sind in Kärnten möglich. Ein Grund, um die Abkühlung in einem der Seen unseres Bundeslandes zu suchen. Aber wie warm sind diese denn derzeit?

Das ist derzeit der wärmste See Kärntens

Kann man sich derzeit eigentlich noch eine Abkühlung in den Kärntner Seen holen? Draußen sind die Temperaturen hoch, auch einige Gewässer sind relativ warm. So hat der Pressegger See, im Bezirk Hermagor, (Land Kärnten Stand 16.45 Uhr) derzeit 27,6 Grad. Dem Folgen der Klopeiner See mit 27,3 und der Turner See mit 27,4 Grad. Wer im Keutschacher See baden will, der hat dort ein 27 Grad warmes Wasser.

Kältester See Kärntens

Am kühlsten ist dieses Mal nicht der Weissensee, der hat 25,4 Grad. Am erfrischendsten ist derzeit der Brennsee mit 24,7 Grad, dem folgt knapp der Afritzer See mit 27,8 Grad. Der Wörthersee ist dann schon wieder wärmer, er hat aktuell 26,8 Grad Celsius. Mit 26,3 Grad liegt der Millstätter See im Temperatur-Mittelfeld.

Weitere Seen

Beim Wasser des Ossiacher Sees und des Längsees kann man mit etwa 26,9 Grad rechnen. Der Maltschacher See ist etwas kühler mit 26,6 Grad. Das Land Kärnten aktualisiert regelmäßig die Wassertemperaturen, hier kannst du sie immer nachlesen.