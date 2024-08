Verletzt: 62-Jährige stürzt bei Wanderung über Wurzel

Heute, am Samstag, dem 10. August, gegen 07.20 Uhr, befand sich eine 62-jährige Österreicherin als Mitglied in einer vierköpfigen Gruppe auf einer Wanderung vom Wallfahrtsort Maria Waldrast auf die 2717 Meter hohe Serles. Dabei stolperte sie auf dem Wanderweg über eine Wurzel, stürzte und verletzte sich an der rechten Hüfte. Sie wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Innsbruck geflogen.