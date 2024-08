Sonderzüge: Mit der Bahn zum Frequency

Veröffentlicht am 10. August 2024, 17:37 / © ÖBB I Harald Eisenberger

Am langen Wochenende rund um Maria Himmelfahrt finden das MotoGP und das Frequency Festival statt. Daher bietet die ÖBB erneut ein erhöhtes Sitzplatzangebot auf der viel befahrenen Süd- und Weststrecke an. Mit 35 zusätzlichen Zugverbindungen und insgesamt um die 15.000 Extra-Sitzplätzen wird mehr Platz für die Fahrgäste geschaffen. Dennoch wird empfohlen, einen Sitzplatz zu reservieren.

Sonderzüge für das Frequency Festival

Ergänzend zu den zusätzlichen Zügen, bieten die ÖBB gemeinsam mit dem Frequency Festival auch Sonderzüge von St. Pölten nach Wien an. Für diese Verbindungen wird ein eigenes „Sonderzug Frequency 2024“-Ticket benötigt. Die Sondertickets können online im ÖBB Ticketshop, am Ticketautomaten und den ÖBB Ticketschaltern gekauft werden. ÖBB Standard-Tickets werden in den Sonderzügen nicht anerkannt.