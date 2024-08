Motorradlenker stößt mit Fahrradfahrer zusammen

Am Samstag, dem 10. August gegen 12.40 Uhr fuhr ein 65-jähriger Österreicher mit einem Motorrad in Innsbruck auf der Andreas-Hofer-Straße in südliche Richtung. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Türke mit dem Fahrrad die Schöpfstraße am nördlichen Gehsteig in östliche Richtung. An der Kreuzung Andreas-Hofer-Straße – Schöpfstraße fuhr der 29-Jährige angeblich bei Rotlicht über den Schutzweg, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Motorradlenker kam. Dadurch stürzten beide Fahrzeuglenker auf die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Innsbruck gebracht. Der Motorradlenker begab sich selbständig in ärztliche Betreuung.