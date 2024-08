Bis zu 290 Euro: Klimabonus soll dieses Jahr schneller ausbezahlt werden

Veröffentlicht am 10. August 2024, 18:12 / ©Fotomontage: 5 Minuten & BMK / Perwein

Auch heuer wird der Klimabonus wieder ausbezahlt. Start ist September. Doch wie das Klimaschutzministerium jetzt bekannt gegeben hat, soll es dieses Jahr zu weniger Problemen und zu einer schnelleren Auszahlung kommen.

Darum soll der Klimabonus heuer schneller kommen

Wie das Klimaschutzministerium vor kurzem bekannt gegeben hat, soll es heuer zu weniger Problemen bei der Auszahlung des Klimabonus kommen. Denn dieses Jahr sollen viel mehr Menschen das Geld auf das Konto überwiesen bekommen. Mittlerweile sollen mehr als 90 Prozent aller Bezugsberechtigten den Klimabonus direkt auf Bankkonto erhalten. Das sind in Summe 7.841.515 Menschen, sechs Prozent mehr als damals 2022 bei der Einführung, berichtet der Standard. Per Post wird der Klimabonus an rund 846.922 versendet.

Die Höhe des Klimabonus

Je nach Infrastruktur deines Wohnortes variiert auch dein Klimabonus. Im Jahr 2024 bekommst du zwischen 145 und 290 Euro, der Klimabonus wurde also auch erhöht. Auch dieses Mal wird er wieder regional gestaffelt ausbezahlt. Dabei gilt: Je weiter die Alltagswege sind und je weniger Infrastrukturen (zum Beispiel öffentlicher Verkehr) in der jeweiligen Gemeinde angeboten werden, umso mehr Geld bekommt man.

Diese vier Stufen gibt es bei der Ausahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Aber Achtung: Manche müssen den Klimabonus 2024 versteuern:

Aber auch hier muss man wieder aufpassen. Nicht jede Person bekommt nämlich dieses Jahr den Klimabonus voll ausbezahlt. Eine Neuerung besagt nämlich, dass 2024 der Klimabonus von manchen Personen versteuert werden muss. Verdient man mehr als 66.612 Euro pro Jahr (brutto etwa 4.750 Euro pro Monat), wird der Klimabonus zur Bemessungsgrundlage der Einkommenssteuerveranlagung hinzugerechnet.

Wann wird der Klimabonus ausbezahlt?

Lange Zeit hieß es der Klimabonus wird nach dem Sommer ausbezahlt, seit einiger Zeit steht fest, dass er die Auszahlungen im September beginnen. Ein Antrag für die Auszahlung des Klimabonus ist nicht erforderlich. Personen konnten bis zum 10. Juli ihre Kontodaten auf finanzonline.at aktualisieren, damit das Geld automatisch auf ihr Konto überwiesen wird. Andernfalls erfolgt die Auszahlung des Klimabonus in Form von Gutscheinen, die per Post verschickt werden.