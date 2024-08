Festival der Lebensfreude: Afrika-Tage auf der Donauinsel

Gestern hat das 20-jährige Jubiläum der Afrika-Tage in Wien begonnen. Es findet noch bis zum 26. August auf der Donauinsel statt. Die Afrika-Tage Wien haben sich in den letzten 20 Jahren zu einem der größten Afrikafestivals in Europa und zu einem der beliebtesten Sommerevents in Österreich entwickelt. Zum Jubiläum werden viele Top-Acts auf der Hauptbühne stehen. „Eine Welt in Wien“ steht für die Vision einer Welt des Zusammenlebens in Toleranz und Respekt

Motto mit Hintergrund

Das Motto des Events lautet „20 Jahre-Eine Welt in Wien!“ Mit dem Event soll gezeigt werden, dass die Welt aus vielen verschiedenen Kulturen besteht, die alle gleichwertig sind. Dabei soll ein Zeichen gesetzt werden, dass unser Planet geschützt werden muss. Es sollte eine Welt ohne Diskriminierung sein. Und es ist eine Welt ohne Planet B.

Ein Fest der Kulturen und Lebensfreude

Die Afrika-Tage Wien sind ein Festival der Kulturen und Lebensfreude. Künstler

und Aussteller aus allen Ecken des afrikanischen Kontinents und der Welt präsentieren ihre Kunst, Handwerk und Musik. Angeboten werden Rhythmen, Stoffe, Körbe, Keramik oder exotische Köstlichkeiten. Beim Musikprogramm wird das Beste der letzten 20 Jahre präsentiert. Neben den Live-Konzerten gibt es Workshops, ein Kinder-Zelt und weitere Angebote.