Rennradfahrer kollidierte mit Auto: Verletzt

Gegen 10.15 Uhr lenkte ein 61-jähriger Grazer seinen Pkw in der Münkergasse. Zur selben Zeit fuhr ein 29-jähriger Grazer mit seinem Rennrad auf dem Geh- und Radweg Andritzbach in nördliche Richtung. Dann passierte das Unglück.

Rennradfahrer verletzt

Bei einer Radfahrüberfahrt kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der 29-Jährige zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Der Pkw-Lenker gab an, in Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein und keinen anderen Verkehrsteilnehmer wahrgenommen zu haben. Der Rennradfahrer war laut eigenen Angaben mit etwa 25 km/h unterwegs und konnte aufgrund der schwer einsehbaren Straßenstelle nicht mehr zeitig bremsen bzw. ausweichen. Der 29-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht und ambulant behandelt. Am Pkw und am Rennrad entstand Sachschaden.