Überfall: Die magischen Cocktails im Potions müssen eine Pause einlegen

Gestern meldeten sich die Betreiber der Potions-Cocktailbar in Wien mit schlechten Nachrichten auf Instagram. In die Bar wurde eingebrochen und es wurde alles zerstört. „Leider müssen wir geschlossen bleiben, während wir die Sauerei aufräumen“, teilten sie in einem Beitrag mit.

Ermittlungen laufen

„In den Morgenstunden des 08. August dürfte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in das Lokal geschlichen und dort die Einrichtung mit PU-Schaum und Farbspraydosen beschädigt haben. Die Ermittlungen sind im Gange“, bestätigte die Landespolizeidirektion Wien den Vorfall gegenüber 5-Minuten. Die Betreiber der Bar sind derzeit noch nicht bereit eine Stellungnahme abzugeben, da sie die Ermittlungen noch abwarten möchten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2024 um 19:29 Uhr aktualisiert