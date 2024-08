Bankomatkarten-Dieb auf freiem Fuß

Am 24. April 2024 kam es gegen 17 Uhr in der Wienerstraße zu einem Diebstahl. Während eines Konzertbesuches stahl ein bislang unbekannter Mann einer 31-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach auf unbekannte Art und Weise die Bankomatkarte. Anschließend bezahlte er damit bei verschiedenen Tabakautomaten und bei einer Tankstelle in Linz. Außerdem kaufte er sich ein Fahrticket für öffentliche Verkehrsmittel. Am 25. April tätigte er noch weitere Einkäufe in einem Kleidungsgeschäft und in einem Restaurant. Die Geschädigte bemerkte das Fehlen der Karte aufgrund der mehrfachen Abbuchungen und erstattete Anzeige.

Täterbeschreibung Circa 30 Jahre alt, war mit einem Skateboard unterwegs, hatte einen Bart an der Oberlippe und am Kinn, trug eine schwarze Kappe mit auffälligem grünen Logo, eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine helle weite Cargohose sowie hellblaue Schuhe mit schwarzer Sohle. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Linz Lenaupark unter 059133/4587.