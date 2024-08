Sternschnuppen-Regen: Perseiden erleuchten wieder den Augusthimmel

Veröffentlicht am 10. August 2024, 19:26 / ©Thomas Kaiser

Sternschnuppenfans aufgepasst! Der Perseiden-Meteorstrom nähert sich seinem jährlichen Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Aber auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel. Das Wetter bietet ideale Bedingungen, um den Sternschnuppenregen beobachten zu können. Zusätzlich gilt: Je weiter von künstlichen Lichtquellen entfernt, desto besser könnt ihr die Meteore sehen.

Bis zu 150 Sternschnuppen in der Stunde

Das jährliche Himmelsspektakel wird also wieder zahlreiche Österreicher zum Staunen bringen. Zu Spitzenzeiten können dann schon mal bis zu 150 Meteore pro Stunde über den Sternenhimmel huschen. Laut Experten ist in der Nacht auf den 13. August ab 1 Uhr bis zur Morgendämmerung, die beste Zeit zum Sternschnuppen-Beobachten. Bei dem Perseiden-Meteorstrom handelt es sich um Bruchstücke des Kometen 109P/Swift-Tuttle.