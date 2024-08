Überholmanöver von alkoholisiertem Autofahrer geht schief

Veröffentlicht am 10. August 2024, 19:40 / ©arborpulchra-stock.adobe.com

Gestern, am Freitag, dem 9. August gegen 20 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Auto auf der B124 von Tragwein kommend Richtung Pregarten. Vor ihm war ein 32-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Perg unterwegs. Dieser ordnete sich im Ortsbereich Mistlberg, in der Gemeinde Tragwein, bei Straßenkilometer 8,0 zur Fahrbahnmitte ein. Er wollte nach links abbiegen.

Radfahrer stürzt bei Kollision

Genau in diesem Moment führte der 24-Jährige ein Überholmanöver durch. Dabei kam es zu einer Kollision und der 32-jährige Radfahrer stürzte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum in Linz eingeliefert. Ein Alkotest wurde bei dem 24-Jährigen durchgeführt und ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er wird angezeigt.