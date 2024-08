Segelflugzeug stürzte in ein Maisfeld

Ein 44-jähriger Schweizer Pilot unternahm am 10. August einen Streckenflug mit seinem Segelflugzeug von Mauterndorf in Salzburg aus in Richtung Mölltal in Kärnten. Gegen 15.10 Uhr konnte der Pilot aufgrund fehlender Thermik im Gemeindebereich von Rangersdorf im Bezirk Spittal an der Drau nicht mehr genug an Höhe gewinnen, um in Richtung Salzburg zurückzufliegen. Deshalb entschied er sich für eine Außenlandung in den dortigen Feldern.

Segelflugzeug stürzte ab

Im Zuge dieser Landung streifte er jedoch mit einer Tragfläche ein Maisfeld, worauf sich das Flugzeug eindrehte und abstürzte. Der Pilot blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Fluggerät entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, das Rote Kreuz, der Polizeihubschrauber Libelle und Alpin 6 aus Salzburg, sowie die FF Winklern, Lainach, Rangersdorf und Stall im Mölltall.