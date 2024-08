Motorradfahrer (25) verletzt: Kollegen leisten Erste-Hilfe

Gestern Abend, am 9. August passierte einem 25-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Schwaz auf der Gerlos Alpenstraße ein Unfall. Der Mann war in Richtung Passhöhe unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Seine Motorradkollegen leisteten Erste-Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ ins Uniklinikum Innsbruck gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Krimml war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.