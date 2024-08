Wanderer erschöpft: Polizeihubschrauber holt ihn ab

Am 10. August, gegen 08.30 Uhr, stieg ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan allein vom Lucknerhaus im Bezirk Lienz zur Salmhütte im Bezirk Spittal an der Drau auf, um von dort aus weiter auf den Gipfel des Schwertecks (3247 Meter) in der Glocknergruppe zu steigen.

Libelle holte ihn ab

Beim Abstieg vom Gipfel über dieselbe Route konnte der Mann in einer Seehöhe von etwa 3130 Metern aufgrund von Erschöpfung und dem brüchigen Untergrund nicht mehr weiter und setzte einen Notruf ab. Er wurde vom Polizeihubschrauber Libelle mittels Seil geborgen und unverletzt zur Salmhütte geflogen werden. Von dort konnte er dann wieder selbständig absteigen.