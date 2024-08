Gleich fünf Einsätze mit Wanderern: Eine Frau verletzt

Ein 64-jähriger Deutscher und eine 40-jährige Deutsche nächtigten auf den 10. August 2024 auf der Plauenerhütte im Zillergrund. Am Morgen des 10.08.2024 startete das Paar von der Hütte aus und beabsichtigte über den Südgrat auf die 3280 Meter hohe Wildgerlosspitze zu steigen. Beim Übergang vom Zillerkees baute die Deutsche mit ihrem Pickel einen Stand im Eis und sicherte ihren Kletterpartner, welcher die erste Seillänge am felsigen Grat vorstieg. Als der 64-Jährige ca. 10 Meter voraus war, trat er eine ca. 30 – 40 cm große Steinplatte vom sehr brüchigen Untergrund los, die die 40-Jährige am linken Arm traf und unbestimmten Grades verletzte. Die Frau wurde vom NAH geborgen und in das BKH Kufstein geflogen.

Familie in Not

Eine 5-köpfige deutsche Familie, im Alter von 12 bis 48 Jahren aus dem Landkreis Landshut, stieg heute in den Klettersteig Halltal, Bettelwurf, ein. Vermutlich aus Erschöpfung konnte die Familie gegen 14 Uhr nicht mehr weitergehen und setzte einen Notruf ab. Die Familie wurde in der Folge vom Polizeihubschrauber mittels Tau unverletzt geborgen und anschließend von der Bergrettung Hall iT ins Tal gebracht.

Deutsches Ehepaar setzte Notruf ab

Am 10. August wanderte ein 33-jähriges deutsches Ehepaar aus dem Bundesland Baden-Württemberg über die Landsberger Hütte zum Klettersteig Lachenspitze Nordwand, um über diesen die Lachenspitze zu besteigen. Vermutlich aufgrund von Erschöpfung und Überforderung konnte die Ehefrau nicht mehr weiter, worauf ihr Mann gegen 15.50 Uhr einen Notruf absetzte. Das Ehepaar wurde in der Folge vom Polizeihubschrauber mittels Tau unverletzt geborgen und ins Tal geflogen.

Müncherin geriet in Panik

Ebenfalls heute begab sich eine 39-jährige Münchnerin mit zwei weiteren Alpinisten auf die Klettertour „Guffert Westgrad“. Aufgrund des schwierigen Anstiegs zur Kletterroute ist die 39-Jährige bereits an der ersten Kletterpassage in Panik geraten und konnte dadurch nicht mehr weiterklettern. Einer der unbekannten Begleiter hat daraufhin gegen 14 Uhr einen Notruf abgesetzt. Während die beiden Begleiter die Tour fortsetzen konnten, wurde die Münchnerin vom Polizeihubschrauber mittels Tau unverletzt geborgen.