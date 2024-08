Allergiker aufgepasst: Derzeit sorgen diese Pollen für Probleme

Diese Pollen fliegen derzeit in Kärnten.

In Kärnten

Diese Pollen fliegen derzeit in Kärnten.

Veröffentlicht am 10. August 2024, 21:43 / ©Leserin

Durch einen Hochdruckeinfluss zeigt sich der Sommer nochmal von seiner besten Seite. So sind dieses Wochenende hohe Temperaturen angesagt. Auch die Kärntner Seen sind recht warm. Was das schöne Wetter für Allergiker aussagt, wissen diese oft zu gut.

Diese Pollen fliegen derzeit in Kärnten

Die Nase rinnt, die Augen sind rot und man niest. Pollenallergiker haben im Frühjahr und im Sommer keine leichte Zeit. Derzeit steigt die Pollenkonzentration, besonders die Pollen des Beifußes stäuben auf mäßigem bis hohem Niveau. Gräserpollen zeigen sich nur mehr auf den Bergen und sind auch nicht sehr spürbar. Die Konzentration der Pilzsporen geht auch leicht zurück.