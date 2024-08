Ohne Beleuchtung unterwegs: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gestern gegen 21.10 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit einem E-Motorrad ohne Zulassung und Beleuchtung durch die Gemeinde Liebenfels. Dabei kam es in einem Kreuzungsbereich in Pulst zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 44 Jahre alten Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Der E-Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.