Kletterunfall in Tirol: Neunjährige abgestürzt und von Stein getroffen

Gestern fuhr eine österreichische Familie mit der Innsbrucker Nordkettenbahn zur Seegrube auf 1900 Meter Seehöhe. Sie begaben sich dort mit ihrer neunjährigen Tochter auf den westseitigen Spielplatz. Die Tochter kletterte ungesichert an der dortigen Steinmauer nach oben. Als sich das Mädchen beim Übergang von der Mauer zum Wiesenbereich an einem ca. 50 cm großen Stein festhielt, brach dieser aus der Mauer, wodurch das Mädchen ca. vier bis fünf Meter in die Tiefe fiel und noch von dem nachfallenden Stein am Oberkörper getroffen wurde. Ein gerade anwesender Arzt leistete dem schwer verletzten Mädchen Erste Hilfe. Weiters wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und nach der Erstversorgung das verletzte Mädchen mit dem NAH in das LKH Innsbruck geflogen.