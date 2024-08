Sekundenschlaf? Familie bei Unfall in St. Anton verletzt

Am Freitag zu Mittag fuhr eine 47-jährige slowenische Staatsangehörige mit dem Auto auf der Arlbergbundesstraße im Ortsgebiet von St. Anton in Richtung Westen, als sie vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf die Grüninsel in der Mitte des Kreisverkehrs auffuhr. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre beiden 27- und 30-jährigen Kinder sowie ihr 60-jähriger Ehemann aus Bosnien und Herzegowina. Die vier Personen wurden von der Rettung und dem Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. Alle vier konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswägen, ein Notarzthubschrauber und 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr St. Anton.