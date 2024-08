Zeugenaufruf: Mopedlenker fuhr Fußgängerin an und floh

Gestern fuhr in Tarrenz, Puitweg 23, (Bezirk Imst in Tirol) ein bislang unbekannter Mopedlenker mit Imster Kennzeichen eine 48-jährige Fußgängerin an, wodurch diese in das angrenzende Feld stürzte und sich leicht dabei verletzte. Der Mopedlenker habe laut Angaben der Verletzten nicht angehalten und sich zum Unfallzeitpunkt alleine auf dem Moped befunden. Der unbekannte Mopedlenker sei kurze Zeit später der 48-Jährigen wieder entgegengekommen. Diesmal mit zwei Personen auf dem Moped, wobei eine Person einen gelb-weißen Helm getragen habe. Die Polizeiinspektion Imst ersucht um Zeugenaufruf in der Bevölkerung, die zum Vorfall bzw. zur Lenkerausforschung zweckdienliche Hinweise machen können.