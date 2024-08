Auf frischer Tat ertappt: Polizei stellt E-Bike-Dieb am Klopeiner See

Ein 52 Jahre alter Mann aus Ungarn wurde gestern am Nachmittag von einer Polizeistreife am Klopeiner See dabei beobachtet, wie er mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss aufbrach und sich schließlich mit dem Fahrrad davonmachte. Er wurde schließlich unweit des Tatortes beim Verladen des E-Bikes in seinen PKW von Polizeistreifen festgenommen. Nachdem es in letzter Zeit im Bereich Klopeiner See und auch dem Wörthersee vermehrt zu E-Bike Diebstählen gekommen ist, kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann noch für weitere Diebstähle verantwortlich ist. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.