Stadt Wien: Neue Mitarbeiter sprengen Raumkapazitäten

80 Mitarbeiter der Stadt ziehen in das leerstehende Amtshaus im 22. Bezirk.

Veröffentlicht am 11. August 2024, 07:43 / ©Google Street View

Die Aufnahme von 105 neuen Mitarbeitern sprengt die Raumkapazitäten der Abteilung. In unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Zentrale in Brigittenau sollen in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung für Bau- und Gebäudemanagement (MA34) neue Räumlichkeiten angemietet werden.

Zwischenlösung gefunden

Bis es so weit ist, musste eine schnelle Zwischenlösung gefunden werden: „Im September beginnen die Neuaufnahmen der zusätzlichen Mitarbeiter der Staatsbürgerschaft, die einen Arbeitsplatz für die Einschulung benötigen. Ich freue mich, dass hier verschiedene Abteilungen der Stadt Wien gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Die Nutzung leerstehender Gebäude ist ressourcenschonend“, so Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz .

Kunden nicht betroffen

Übersiedeln werden die bestehenden Teamassistenten der Staatsbürgerschaft, weil sie keinen direkten Kundenkontakt haben. „Eine breit angelegte Kundeninformation über geänderte Adressen und Erreichbarkeit für einen Zeitraum von sechs Monaten erschien uns nicht nachhaltig“, so Abteilungsleiter Georg Hufgard-Leitner. Die frei gewordenen Räumlichkeiten werden mit neuen Mitarbeitern und ihren Einschulern besetzt.