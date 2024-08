Hund, Katze, Schildkröte: Diese Tiere warten im Tierheim Villach auf euch

Veröffentlicht am 11. August 2024, 07:49 / ©Fotomontage Tierheim Villach

Im Tierheim Villach finden ausgesetzte Vierbeiner vorübergehend Unterschlupf. Dort warten sie auf ein neues Zuhause. Wir stellen euch heute vier Fellnasen vor, die sich auf einen neuen Besitzer freuen.

Jedi: Der ruheliebende Kuschler

©Villacher Tierheim Der süße Mischling Jedi mag es etwas ruhiger.

Infos zu Jedi: Mischling

männlich

kastriert

braun-schwarz

geb.: 6. April 2021

Jedi, ein freundlicher Hund, wartet im Tierheim auf ein ruhiges Zuhause. Er versteht sich gut mit Artgenossen und liebt Spaziergänge. Ein Zuhause ohne Kinder oder mit älteren Kindern wäre ideal, da er die Ruhe sehr schätzt. Hat er einmal Vertrauen gefasst, genießt er es, ausgiebig zu kuscheln. Jedi ist der perfekte Begleiter für jemanden, der eine ruhige und liebevolle Gesellschaft sucht.

Rosemarie: Die sanfte Prinzessin

©Tierheim Villach Die hübsche Rosemarie kuschelt gerne.

Infos zu Rosemarie: weiblich

kastriert

braun-weiß getigert

ca. drei Jahre alt

Rosemarie wartet sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Mit ihrer Vorliebe für ausgedehnte Kuschelstunden ist sie die perfekte Begleiterin für ruhige Abende. Rosemarie ist eine sanfte Prinzessin, die sich als Einzelkatze mit Freigang am besten entfaltet. Sie fühlt sich in einem Zuhause ohne weitere Tiere oder Kleinkinder am wohlsten.

Horsti & Peterle: Die Unzertrennlichen

©Tierheim Villach. Peterle und sein Bruder Horsti suchen ein gemeinsames Zuhause.

Infos zu Peterle und Horsti: männlich

kastriert

schwarz

geb.: August 2023

Horsti und Peterle, zwei bezaubernde Katzenbrüder, warten im Tierheim sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Anfangs etwas schüchtern blühen sie bald auf und zeigen ihre verspielte Seite. Die beiden sind unzertrennlich und werden daher nur gemeinsam vermittelt. Wer schenkt diesen charmanten Brüdern ein warmes, neues Heim?

Zwei Tiere gefunden – Besitzer gesucht

Auch zwei Findelkinder sind momentan im Tierheim Villach untergebracht und warten auf ihre Besitzer:

©Tierheim Villach Diese Wasserschildkröte wurde in Goritschach gefunden.

Diese Wasserschildkröte wurde am 1. August 2024 in Goritschach gefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach.

©Tierheim Villach Dieser rote Kater wartet im Tierheim Villach auf seine Besitzer.

Wer vermisst diesen entzückenden roten Kater? Er wurde am 2. August im St. Agathenweg, 9500 Villach, aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach. Die Besitzer sollen sich bitte direkt beim Tierheim-Villach-Team melden.