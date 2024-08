Tragödie bei Schwammerlsuche: Sohn fand Vater tot auf

Vorarlberg: Die Schwammerlsuche endete in einer Tragödie.

Veröffentlicht am 11. August 2024, 08:15 / ©Robert Telsnig

Am Samstagnachmittag, dem 10. August, wanderte ein 72-jähriger Mann aus Vorarlberg mit seinem Sohn in Klösterle, Bezirk Bludenz, Vorarlberg, im Bereich des Batzigg, um dort Pilze zu suchen. „Beim Abstieg wählten die beiden Männer unterschiedliche Routen. Der 72-jährige Mann stürzte beim Abstieg aus noch ungeklärter Ursache ca. 100 Meter durch steiles Wald- und Felsgelände“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Sohn suchte Vater

Nachdem der Sohn seinen Vater nicht mehr antreffen und auch telefonisch nicht erreichen konnte, machte er sich auf die Suche und entdeckte den Körper seines Vaters in steilem Gelände. Er setzte sofort die Rettungskette in Gang, der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers C8 konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

