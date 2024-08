Bundesliga: Hitze-Duell zwischen WSG und GAK endet torlos

Veröffentlicht am 11. August 2024, 08:20 / ©pixabay.com

Erstmals seit 17 Jahren hat der GAK den Einzug in die Bundesliga geschafft. Beim gestrigen Spiel ging es für die Grazer nach Tirol, wo sie auf die WSG trafen. Über 30 Grad hatte es am Samstag. Einen Treffer landete keine der beiden Fußballmannschaften. Das „hitzige Spiel“ endete schließlich mit einem Unentschieden. Mit einem 0:0 verließen die Mannschaften nach Schlusspfiff das Fußfallfeld. Mit dem Remis holt sich der GAK seinen ersten Punkt in der Bundesliga. Die Punkte der Tiroler werden auf vier Zähler erhöht.

Sturm gegen Hartberg

Beim Steirerduell am heutigen Sonntag trifft der SK Sturm Graz auf den Egger Glas Hartberg in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Liebenauer Stadion. Das Spiel ist bereits ausverkauft. Angepfiffen wird das Steirer-Duell um 17 Uhr vom Wiener Schiedsrichter Julian Weinberger.