Kinderflohmarkt und Alpakawanderungen beim Kirchtag in Maria Wörth

In Maria Wörth steht der alljährliche Kirchtag vor der Tür.

Am 15. August

Veröffentlicht am 11. August 2024, 08:25 / ©zauberblicke-stock.adobe.com

Der alljährliche Kirchtag in Maria Wörth findet dieses Jahr unter einem besonderen Motto statt: Brauchtum und Tradition in Kombination mit modernem Flair! Am 15. August geht die Veranstaltung für die ganze Familie über die Bühne.

Vom Kinderflohmarkt bis zur Alpakawanderung

Die kleinen Besucher können sich auf dem Kinderflohmarkt austoben, wo sie ihre alten Spielzeuge und Schätze verkaufen oder gegen neue tauschen können. Der Kinderflohmarkt findet ab 10 Uhr am Freisinger Platz in Maria Wörth statt. Auch für kleine Tierliebhaber gibt es einen besonderen Programmpunkt: Isabella Schuschu kommt mit ihren Alpakas zum Kirchtag, mit denen die kleinen Gäste kurze Wanderungen unternehmen können. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Veranstalter setzen hier auf lokale Spezialitäten und traditionelle Gerichte, die beim Bistro Flaschenpost an der Schiffsanlegestelle Maria Wörth genossen werden können.