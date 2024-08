Trotz Budgetknappheit: Adventmarkt und Herbst in Wolfsberg finden statt

Herbst in Wolfsberg:

Fest mit dem Bauernmarkt am Weiher, 4. Oktober

Wolfsberger Kessel-Gulasch-Wettkochen am Weiherplatz, 5. Oktober

Wolfsberger Erntedank, 6. Oktober

Adventmarkt 2024

Startet in reduzierter Form voraussichtlich erst am 6. Dezember (2. Adventwochenende) jeweils an den Adventwochenenden (6. bis 8.12., 13. bis 15.12. und 20. bis 22.12.). Am ersten Advent (29.11.) ist dafür ein Märchen-Adventpfad mit den Betrieben der Innenstadt geplant.

In der bisherigen Form erhalten bleiben die beiden Veranstaltungen: Abendshopping „Fire & Dreams“ am 8. November und „Der Wolf tanzt“ – Wolfsberger Live-Musik-Festival am 15. November.