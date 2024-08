Sieben Personen über Grenze gebracht: Polizeihund spürte Schlepper auf

Kurze Zeit später konnte das gesuchte Fahrzeug am Stadtplatz in Braunau wahrgenommen werden. Allerdings ergriffen die Insassen bereits die Flucht zu Fuß. „Die deutschen Kollegen gaben an, dass sie das Schlepperfahrzeug über die Grenze verfolgt hätten. Daraufhin wurde eine Fahndung mit mehreren Streifen sowie einem Diensthund eingeleitet“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Polizeihund spürte Schlepper auf

Der Diensthund hatte auch sofort die Spur aufgenommen. Schon nach wenigen Minuten wurde der Tatverdächtige in einem Garten aufgespürt und festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 34-jährigen Syrer. „Ebenso konnten die sieben illegal eingereisten Personen, ebenfalls syrische Staatsbürger, zur Dienststelle gebracht und einvernommen werden.“