Unbekannter stürmte Supermarkt – rennt mit Bargeld wieder raus

Raub bei einer Supermarktfiliale in Wien-Simmering

Veröffentlicht am 11. August 2024, 09:50 / ©fotolia.com

„Kurz vor Ladenschluss soll ein bislang unbekannter Mann in einer Supermarktfiliale im Bezirk Simmering eine Kaufabsicht vorgetäuscht und anschließend den Angestellten hinter der Kassa mit einem Brotmesser mit blauer Klinge bedroht und auf Deutsch mit leichtem Akzent Geld gefordert haben“, berichtet die Wiener Polizei in einer Aussendung. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Räuber mit dem ausgehändigten Bargeld in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd hat die Ermittlungen übernommen, informiert die Polizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich

ca. 30 Jahre alt

ca. 175 Zentimeter groß

schwarze Haare

dunklerer Teint Er soll eine weißen Mund-Nasen-Schutz und schwarze Kleidung getragen und einen blauen beziehungsweise türkisen Rucksack bei sich gehabt haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 09:56 Uhr aktualisiert