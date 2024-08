Ex-Skiass macht Urlaub in der Steiermark

Diese Woche noch sorgte die Trennung Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl medial für viel Aufmerksamkeit: „Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben. Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten“, gibt das ehemalige Paar am Dienstag auf Instagram bekannt.

Ex-Skistar gastiert bei steirischem Weingut

Der nächste Beitrag auf Social Media zeigt Maria Höfl-Riesch auf Urlaub in der Steiermark. Lächelnd blickt sie in die Kamera. Im Hintergrund: der Weingarten des Weinguts Tement, wo die ehemalige deutsche Skirennläuferin es sich gut gehen lässt. „Traumhaft schöne Südsteiermark“, so die Bildunterschrift des Postings vom Freitag, den 9. August.