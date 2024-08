Nach Tresorfund in Wien: Polizei überführt Einbrechertrio

Nachdem eine Spaziergängerin am 30. März 2024 einen Mann dabei beobachtet hatte, wie er im Bereich des Kierischitzweges in Wien-Donaustadt einen aufgeschnittenen Tresor in das dortige Gewässer geworfen hatte, wollte sie ihn zur Rede stellen. Allerdings konnte sie den Mann nicht mehr einholen, daher notierte sie das Kennzeichen seines Autos und erstattete Anzeige. Sofort kam der Verdacht auf, dass es nicht nur um ein „Umweltdelikt“ sein könnte, sondern der Tresor von einem Einbruch stammen könnte. Dahingehende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Einbrechertrio ausgeforscht

Bei den umfangreichen Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt Wien schließlich gelungen, drei Rumänen (29, 31 und 41 Jahre alt) auszuforschen. Im Zuge von Observationen und Handy-Auswertungen konnten insgesamt 22 Einbrüche in Einfamilienhäuser in Wien und Niederösterreich nachgewiesen werden. Die Schadenssumme ist mit einer Gesamthöhe von 200.000 Euro beträchtlich. „Die Ermittler gehen davon aus, dass es eine Dunkelziffer bei den begangenen Taten gibt“, meint die Wiener Polizei.

In Justizanstalt gebracht

„Das Vorgehen der Tatverdächtigen war, dass sie Fenster einschlugen bzw. aufbrachen, um in die Häuser zu gelangen. Anschließend stahlen sie vorwiegend Tresore, Schmuck und Bargeld. Zwei der Tatverdächtigen wurden Ende Mai im Zuge eines Einbruchs in Gainfarn (Bad Vöslau) von Beamten der Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra festgenommen, der Dritte wurde in Rumänien gefasst und nach Österreich ausgeliefert“, heißt es weiter in der Aussendung. Geständig zeigte sich allerdings nur einer der drei, die anderen beiden verweigerten die Aussage. Das Einbrechertrio wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.