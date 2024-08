Nächtliche Tragödie in Weiz: 67-Jähriger verstarb noch an Unfallstelle

Ein 67-Jähriger starb bei einem Unfall in der Nacht auf heute in Nechnitz

„Der Unfall ereignete sich auf der L352 bei Straßenkilometer 6,17. Der 67-Jährige fuhr dort gegen 3.15 Uhr in Richtung Süden. In einer langgezogenen Rechtskurve dürfte der Mann von der Fahrbahn abgekommen sein“, berichtet die Polizei. Das Auto geriet in das angrenzende Waldstück und stieß dort gegen mehrere Bäume. Der Rettungshubschrauber transportierte den 46-jährigen Beifahrer mit Verletzungen ins LKH Graz. Zahlreiche Einsatzkräfte (Österreichisches Rotes Kreuz Passail, C17, Feuerwehr Passail, Fladnitz, Tulwitz, St. Kathrein am Offenegg, Bergrettung Fladnitz) standen im Einsatz.

Ermittlungen laufen

Ersten Ermittlungen der Polizei Sankt Ruprecht an der Raab zufolge könnte der 67-Jährige nicht angegurtet und alkoholisiert gewesen sein. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 10:28 Uhr aktualisiert