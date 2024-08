Schlägerei nach Fest: Jugendlicher (16) in Krankenhaus eingeliefert

Alles begann mit einem Streit bei einem Fest in Längenfeld, Bezirk Imst, Tirol, am heutigen Sonntag, dem 11. August, gegen 4 Uhr. Die Auseinandersetzung artete schnell aus und ein 17-jähriger Rumäne schlug einem 16-jährigen Österreicher mit der Faust ins Gesicht. „Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort mittels RTW ins Krankenhaus nach Zams verbracht. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die zuständigen Behörden“, so die Tiroler Polizei.