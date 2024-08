KÃ¤rntner Seen: Hier ist der Sprung ins kÃ¼hle Nass gratis mÃ¶glich

Für eine kurze Abkühlung gibt es einige freie Seezugänge in Kärnten.

„Betreten verboten!“, „Privatgrund“, „Kein Durchgang!“ – solche und ähnliche Schilder werden nicht nur viele Kärntnerinnen und Kärntner, sondern auch Touristen kennen, die auf der Suche nach einer Abkühlung um die Kärntner Seen fahren oder spazieren. Zwar gibt es einige öffentliche Strandbäder, doch wer sich nur kurz abkühlen möchte, will oft keine teure Eintrittskarte kaufen. Wir haben für euch zusammengefasst, wo der Sprung ins kühle Nass kostenlos möglich ist.

Wörthersee

Am Wörthersee gibt es insgesamt sieben Seezugänge, an denen man sich kostenlos abkühlen kann:

Beim Radlertreff: Zwischen dem Kropfitschbad beim Bahnübergang nach Krumpendorf und dem Radlertreff findet man direkt am Radweg R4 einen freien Seezugang mit Holzsteg und Parkbänken.

Vor Reifnitz: Etwa 800 Meter vor Reifnitz findet sich von Klagenfurt kommend auf der Wörthersee-Südufer-Straße in Richtung Maria Wörth ein freier Seezugang mit einigen Parkplätzen.

Vor der Teixelbucht: Von Klagenfurt kommend Richtung Velden kann man sich in einer Linkskurve in der Teixelbucht kostenlos abkühlen. Hier gibt es zwar keine Parkplätze, aber eine wunderschöne Aussicht auf die Kapuzinerinsel und die Halbinsel Maria Wörth.

Bei der Kapuzinerinsel: Etwa einen Kilometer nach den letzten Häusern von Maria Wörth in einer Linkskurve finden aus Klagenfurt Kommende einen freien Seezugang.

Vor Auen: Zwischen Cap Wörth und dem Golfclub Kärnten in Dellach gibt es einen kleinen Badeplatz hinter einem Geländer an der Straße. Der Zugang befindet sich etwa 2,5 Kilometer nach der Auffahrt zum Golfclub, wenn man von Klagenfurt kommt. Hier gibt es keine Parkplätze.

Vor Velden: An der L96 Wörthersee Südufer Straße bei Kilometer 18,00 findet sich auf der rechten Straßenseite (von Klagenfurt kommend) ein Seezugang.

Bei Bad Saag: Ca. 400 Meter nach der Eisenbahn-Unterführung Saag findet sich von Klagenfurt kommend ein schmaler freier Seezugang direkt neben der Hinweistafel „Pörtschach" bzw. „Autobahnauffahrt".

Faaker See

Am Villacher Faaker See gibt es zwei kostenlose Seezugänge für Abkühlungsbedürftige:

Siedlerstrand: In der Nähe des Campingplatzes Arneitz findet sich am Ende der Siedlerstraße der Siedlerstrand.

Hinter dem Bundessportheim: Am Westufer des Faaker Sees liegt hinter dem Bundessportzentrum eine bewaldete Bademöglichkeit. Hier gibt es keine Parkplätze.

Ossiacher See

Auch am Ossiacher See gibt es zwei Plätzchen, an denen man sich kostenfrei abkühlen kann:

Bei Steindorf: Biegt man von Villach kommend in Steindorf nach der Eishalle Richtung Seecampingplatz Nagele ab, gelangt man über einen schmalen Steig zu einem freien Seezugang, der von einem Holzzaun und Hecken umgeben ist.

Bei Bodensdorf: Am Ende der Ortschaft Bodensdorf können von Villach Kommende beim Trafohäuschen rechts abbiegen und nach etwa 130 Meter Fußweg gelangen sie zu einem Seezugang zwischen zwei Hecken. Die kostenlose Bademöglichkeit befindet sich neben der Badeanlage Unterberg.

Millstätter See

Gleich fünf kostenfreie Bademöglichkeiten gibt es am Millstätter See bei Spittal an der Drau: