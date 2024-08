„Die Schwalbe“, Männernotruf und Volkshilfe: Graz fördert Sozialinitiativen

Das Projekt „Die Schwalbe“ versteht sich als Ergänzung zum umfangreichen professionalisierten Angebot im psychosozialen Bereich in Graz und in der Steiermark. Im Wohnhaus „Die Schwalbe“ leben bis zu acht Frauen nach einem längeren stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik in Form einer selbständigen Wohngemeinschaft, wo sie psychiatrisch betreut werden. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt drei Jahre. Die Stadt unterstützt mit 20.000 Euro.

Beratung und Betreuung wird gefördert

Weitere 10.000 Euro fließen in den Männernotruf, der Männern in Krisen- und Gewaltsituationen eine erste unmittelbare Anlaufstelle rund um die Uhr bietet, 35 erfahrene und geschulte Berater stehen dabei als Ansprechpartner zur Verfügung. Und die Volkshilfe Steiermark Bezirksverein Graz erhält für ihr breites Angebot, das die Beratung und Betreuung von armutsbetroffenen Personen, die Unterstützung bei Miet- und Energieproblemen, Frauenrunden, Zusammenkünfte von Senioren und vieles mehr umfasst, rund 4.000 Euro.