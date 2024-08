70-Jahr-Jubiläum: Die Odyssee des Spanheimerbrunnens

Heute steht der Spanheimer-Brunnen am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt.

Heute steht der Spanheimer-Brunnen am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt.

Vor 70 Jahren, am 15. August 1954, wurde der neu gestaltete Spanheimerbrunnen am Alten Platz in Klagenfurt feierlich enthüllt. Heute kennt man dieses markante Denkmal vom Dr.-Arthur-Lemisch-Platz. Nur wenige erinnern sich daran, dass es einstmals zerlegt und in Einzelteilen an wechselnden Standorten aufgestellt war. Kunsthistorikerin Brigitte Ponta-Zitterer vom Geschichtsverein für Kärnten hat sich mit der Geschichte des Brunnens befasst.

©Archiv Elisabeth Scheucher-Pichler Arnulf Anton Pichler arbeitet an der Standfigur von Herzog Bernhard von Spanheim.

Nazis schmolzen ursprüngliche Statue ein

Entworfen hat ihn der bekannte, aus Klagenfurt stammende Bildhauer Josef Kassin. „Die Idee für ein Spanheimerdenkmal hatte Bürgermeister Johann Franz Suppan. Er kannte den mittlerweile in Wien tätigen Josef Kassin von Jugend an und beauftragte ihn 1904/05 mit der Ausführung des Brunnens“, so die Kunsthistorikerin. Suppan wollte eine Erinnerung an Herzog Bernhard von Spanheim als Gründer der Stadt Klagenfurt errichten lassen. Weil Kassin jedoch Ende 1931 starb, konnte er den Brunnen nicht mehr vollenden und aufstellen. Das übernahm dann sein Mitarbeiter Carl Langer im Auftrag des Verschönerungsvereins Klagenfurt. Die Statue Bernhards von Spanheim war ursprünglich aus Bronze und wurde 1940 von den Nationalsozialisten zu Kriegszwecken eingeschmolzen. „Am 19. April 1940 wurde die Bronzestatue abmontiert und zur von den Nationalsozialisten angeordneten Kriegsmetallsammlung gebracht. Die Metallspende wurde von einem großen Teil der Klagenfurter Bevölkerung unterstützt. Man sah sie als Geschenk zum bevorstehenden Geburtstag des Führers am 20. April“, so Ponta-Zitterer. 1951 wollte der Verschönerungsverein Klagenfurt die Statue ersetzen lassen. Der Klagenfurter Bildhauer Arnulf Anton Pichler wurde mit der Ausführung beauftragt und ersetzte sie schließlich durch eine aus Carrara-Marmor.

©Archiv Elisabeth Scheucher-Pichler Anton Pichler und Mitarbeiter mit den von ihm hergestellten Löwen.

Odyssee: Vom Alten Platz zum Dr.-Arthur-Lemisch-Platz

Der neue Brunnen blieb nach seiner Enthüllung 1954 aber nicht lange am Alten Platz. „Es begann bald eine kleine Odyssee des Denkmals“, meint die Kunsthistorikern. Im Zuge von Sanierungsarbeiten 1964/1965 wurde der gesamte Brunnen abgetragen. Sockel, Löwen und weitere Teile kamen zuerst in den Rauscherpark, landeten aber bald in einem Depot der Stadt Klagenfurt, wo sie rund 15 Jahre lang lagerten. Die Herzogsstatue wurde nördlich der Stadtpfarrkirche St. Egid im Erzherzog Johann Park aufgestellt. Ende der 1970er-Jahre kam die Brunnenschale mit dem unteren Teil des Sockels auf den Dr.-Arthur-Lemisch-Platz. Im November 1980 folgten die inzwischen restaurierten Löwen.