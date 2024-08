Carmen Geiss in Wiener Krankenhaus behandelt: Wie geht es ihr jetzt?

Es war ein Schock für alle Fans! Carmen Geiss (59) musste ins Krankenhaus. Über Instagram teilte sie ihren Followern mit: „Vor einigen Tagen wurde bei mir eine Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt. Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt und ich konnte schnell und gut behandelt werden.“

Nach vier Tagen aus Krankenhaus entlassen

Als es Carmen während der Dreharbeiten in Österreich Anfang August plötzlich schlechter ging, mussten diese abgebrochen werden. Der Star des Reality-TV-Format „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ wurde im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien für vier Tage behandelt. „Die Versorgung hier im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien ist exzellent und ich bin sehr dankbar dafür!! Mir geht es schon deutlich besser und ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist“, so Geiss über Instagram. Mittlerweile wurde die Frau von Robert Geiss (60) entlassen und befindet sich auch schon wieder in ihrer Heimat Monaco.

So geht es ihr jetzt

In einer Videobotschaft an RTL erzählt Carmen Geiss, wie es ihr aktuell geht: „Ich habe gedacht, ‚ach, ich habe eine Magen-Darm-Infektion und das geht schon weg‘. Und ist ja klar, man hat Durchfall und Erbrechen. Das hatte ich auch. Aber als am nächsten Tag alles noch schlimmer wurde und ich gar nicht mehr in der Lage war zu gehen und nicht mehr sprechen konnte. Habe ich mir gesagt, ‚ok, ich gehe dann doch mal ins Krankenhaus‘. Jetzt muss ich noch Antibiotika nehmen – in den nächsten zwei Tagen brauche ich auch das nicht mehr. Ich muss ein bisschen auf Diät achten. Natürlich kein Alkohol, kein Nikotin und kein Stress vor allen Dingen. In zwei, drei Wochen sollte das Geschichte sein. Ihr seht, mir geht es wieder gut und ich werde auch bald wieder die Alte.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2024 um 11:54 Uhr aktualisiert