Burgarena Finkenstein: Das sind die Konzerthighlights im August

In der Burg Finkenstein, die sich majestätisch über dem Faaker See erhebt, traten bereits Superstars wie Smokie, Melissa Naschenweng oder Al Bano und Romina Power auf. Auch heuer waren bereits beliebte Musiker wie die Spider Murphy Gang oder Wolfgang Ambros in der beeindruckenden Arena der Burgruine zu Gast. Im August gibt es noch so einige klangvolle Schmankerln, auf die sich Musikfreunde freuen können. Den Auftakt macht heute der österreichische Musiker Lemo, der mit Liedern wie „Tu Es“ oder „So wie du bist“ über Österreichs Grenzen hinaus bekannt wurde und schon dreimal den Amadeus-Award als Songwriter des Jahres gewann. Um 18 Uhr geht es los.

Weitere Konzerttermine im August: 14. August, 20 Uhr: GERHARD POLT & Gebrüder Well aus’m Biermoos mit ihrem neuen Programm „Apropos“

GERHARD POLT & Gebrüder Well aus’m Biermoos mit ihrem neuen Programm „Apropos“ 16., 17., 18. August, 20 Uhr: Die SEER mit „Ausklang – Die Abschiedstour“ (Die Konzerte sind alle bereits ausverkauft)

Die SEER mit „Ausklang – Die Abschiedstour“ (Die Konzerte sind alle bereits ausverkauft) 22. August, 20 Uhr: PETER CORNELIUS & Band

PETER CORNELIUS & Band 23., 24. August, 20 Uhr: HERBERT PIXNER PROJEKT mit „Tour 2024“ (Die Konzerte sind alle bereits ausverkauft)

HERBERT PIXNER PROJEKT mit „Tour 2024“ (Die Konzerte sind alle bereits ausverkauft) 25. August, 20 Uhr: SÖHNE MANNHEIMS mit „Piano“

SÖHNE MANNHEIMS mit „Piano“ 29. August, 20 Uhr: JOSH (ausverkauft)

JOSH (ausverkauft) 30. August, 20 Uhr: NIK P. & Band (ausverkauft)