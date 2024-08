Alarm für die Feuerwehr: Minibagger kippte in Aufgrabungsschacht

Per Zugsalarm wurden die Feuerwehrleute zu einer Baggerbergung nach Unterneuberg gerufen. „Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Minibagger in eine Kinette gekippt war, wodurch glücklicherweise niemand verletzt wurde“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau. In weiterer Folge wurde das schwere Rüstfahrzeug in Stellung gebracht und der Bagger mit Hilfe des Ladekranes geborgen. „Nach gut einer Stunde konnten wir wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, heißt es abschließend von der Feuerwehr.

©FF Pöllau Ein Minibagger kippte in einen Aufgrabungsschacht ©FF Pöllau Die Feuerwehr wurde zur Bergung alarmiert